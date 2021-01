Palermo, ancora out Marconi e Almici

PALERMO – Il Palermo ha cominciato la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Teramo, in programma domenica alle 12.30 al “Barbera”.

Per la prima gara del girone di ritorno Boscaglia dovrà fare ancora a meno di Marconi e Almici. Il centrale ex Monza, fermatosi contro il Bari, sta proseguendo con le terapie ma non è ancora pronto per tornare in campo; il terzino, che da qualche giorno ha cominciato a correre a bordo campo, dovrebbe rientrare a febbraio.

Queste due assenze costringerebbero Boscaglia a non variare molto la difesa vista contro la Virtus Francavilla.