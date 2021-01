Palermo, cade l’accusa di truffa: assolto un docente universitario

Il processo riguardava un progetto per la trasformazione in pellet degli scarti della lavorazione delle olive.

PALERMO – Assolti con formula piena perché il fatto non sussiste. Il docente universitario Bernardo Zuccarello e Giuseppa Viola erano imputati per truffa aggravata.

Zuccarello era il responsabile scientifico del progetto “Ecodens” per la trasformazione in pellet degli scarti della lavorazione delle olive. Viola era rappresentante legale della società incaricata di mettere in pratica l’innovativo progetto.

La truffa, secondo l’accusa che non ha retto davanti al giudice per l’udienza preliminare Guglielmo Nicastro, sarebbe stata commessa rendicontando la totalità dei costi per i macchinari qualificandoli come contratti di noleggio invece che di compravendita. In questa maniera il progetto,. regolarmente svolto, avrebbero ottenuto il finanziamento di 886 mila euro dall’assessorato regionale alla Cooperazione per un totale di 186 mila euro.

Non hanno avuto ragione le parti civili, due giovani ingegneri Roberto e Maurizio Volpe che ritenevano di essere stati danneggiati perché il progetto prevedeva la loro assunzione.

“Tutto è stato svolto regolarmente”, hanno sostenuto i legali della difesa, gli avvocati Raffaele Bonsignore e Cristiano Galfano. Il giudice ha dato ragione all’imputato.