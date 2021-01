Palermo, maglie all’asta per sostenere l’asilo “Peter Pan”

PALERMO – Domenica scorsa il Palermo, nel match perso contro la Virtus Francavilla, è sceso in campo con una maglia speciale. Tutti i calciatori rosanero, infatti, hanno indossato una maglia che, al posto del proprio cognome, vedeva scritto “Peter Pan”.

La maglia è stata utilizzata per sostenere l’asilo che è stato incendiato qualche settimana fa in città e adesso l’aiuto sarà più concreto. Tutte le maglie indossate dai calciatori saranno messe all’asta su Ebay per raccogliere fondi da destinare alla ricostruzione dell’asilo, a supporto dell’iniziativa spontanea di tante persone da ogni parte della città e del Paese e al fianco del Comune di Palermo che ha lanciato un appello aperto alla cittadinanza.

Per l’occasione, infatti, il Palermo ha donato tutte le maglie indossate nella partita alla onlus Maredolce, che riunisce Ficarra&Picone, Stefania Petix e Pif attorno a progetti di solidarietà in particolare dedicati all’infanzia. L’associazione ha organizzato l’asta benefica per raccogliere più risorse possibili da destinare al progetto di ricostruzione della struttura. Fino al 27 gennaio sarà possibile partecipare all’asta per aggiudicarsi le maglie indossate dai calciatori e contribuire così alla causa solidale.

LINK ALL’ASTA —> http://bit.ly/AstaPeterPan