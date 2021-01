Passalacqua, il ds Scrofani: “Punti contro Sesto saranno importanti”

"Siamo reduci da un periodo ottimo. A Sassari abbiamo raggiunto la nona vittoria di fila. Questo è un motivo in più per non abbassare la guardia”

RAGUSA – Nella giornata di domani, alle 16, la Passalacqua Ragusa sarà impegnata in casa di Sesto San Giovanni, gara valido come recupero per l’ottava giornata del girone di andata.

Alla vigilia del match ha parlato il direttore sportivo del club siciliano Alessandro Scrofani: “Sarà una partita molto difficile e dura dal punto di vista agonistico. Loro hanno un organico e saranno sicuramente motivate vista la vittoria arrivata in casa di San Martino nell’ultima giornata e non avranno remore, a livello agonistico, nei nostri confronti”.

“Noi – continua il direttore sportivo – siamo reduci da un periodo ottimo. A Sassari abbiamo raggiunto la nona vittoria di fila. Questo è un motivo in più per non abbassare la guardia e aggiungere un tassello importante per prosieguo di questo campionato”.

“I due punti contro Sesto saranno importanti per la griglia della Coppa Italia, ma anche in vista dei play off. La squadra è in continua evoluzione. Di questo va dato merito alle ragazze, che ogni giorno danno il massimo, ma anche dello staff tecnico che sta facendo un lavoro ottimo”.

“Ci tengo a salutare in maniera particolare i nostri tifosi che, nonostante la loro lontananza, ci fanno sentire la loro presenza. Spero di vederli presti al palazzetto a gioire insieme”.