Trapani, De Picciotto: “Pronto a partecipare al bando”

TRAPANI – “La trattativa per acquisire le quote del Dattilo è saltata definitivamente, ma senza nessun rammarico: auguro il meglio a questa squadra”. Queste le parole di Renè De Picciotto in merito alla negoziazione per rilevare le quote del Dattilo, formazione che milita nel campionato di Serie D. Intervistato da “Trapanisì”, l’imprenditore, recentemente accostato al Trapani, non ha chiuso le porte per l’acquisizione del club granata: “Fin dall’inizio ho sempre espresso al comune la mia volontà di partecipare al bando per acquisire il Trapani. Momentaneamente vedo altre persone parecchio interessate, ma non sono geloso, anzi mi stimolano a creare un progetto mirato e allo stesso tempo importante, sono pronto a partecipare al bando”, ha concluso De Picciotto.