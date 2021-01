Usa, Trump grazia 73 persone: c’è anche Steve Bannon

Il presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump ha concesso la grazia a 73 persone, tra cui – come preannunciato – il suo ex consigliere Steve Bannon. Commutate le condanne di altre 70 persone. Intanto finisce la sua era alla Casa Bianca e si apre quella del democratico Joe Biden, che si accinge a giurare per il suo mandato. Ma Trump continua a non accettare la sconfitta: “Voglio che sappiate che il nostro movimento è solo all’inizio”, dice. La presidente della commissione Ue Von der Leyen: ‘l’insediamento di Biden è una nuova alba per Usa e Ue, dopo 4 lunghi anni l’Europa avrà un amico alla Casa Bianca’.