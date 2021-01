ACR Messina, Vacca: “Miglioriamo partita dopo partita”

"Mi aspettavo un avvio così perché come gruppo ci conosciamo in tanti e c’è una grande unione. Il bello deve ancora venire"

MESSINA – “Miglioriamo partita dopo partita e le giocate che facciamo durante la settimana diventano un ripasso. Sono contento dei miei compagni, io sto recuperando da un infortunio, ma chiunque giochi offre il suo contributo: Novelli è un perfezionista, noi lo seguiamo e i risultati lo dimostrano”. Questo il pensiero di Raffaele Vacca, centrocampista dell’ACR Messina, intervenuto nel corso della trasmissione “Contropiede”. Il calciatore della formazione peloritana ha poi aggiunto: “Col presidente Sciotto abbiamo un bellissimo rapporto, iniziamo a ridere e non la smettiamo più. Mi aspettavo un avvio così perché come gruppo ci conosciamo in tanti e c’è una grande unione. Il bello deve ancora venire”, ha concluso Vacca.