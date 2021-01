“Auto in fila per la droga”: il quartiere si ribella, interviene la polizia

CATANIA – In fila per la droga. A Nesima, la Squadra mobile ha interrotto un frequentatissimo market della droga, arrestando un presunto spacciatore. Che, nonostante fosse ai domiciliari, continuava fuori dalla propria abitazione l’attività di vendita di sostanze stupefacenti.

Il quartiere si rivolta

Attività frenetica che avveniva, secondo quanto riportato nel comunicato della polizia, in strada e in pieno giorno: gli automobilisti in fila aspettavano pazientemente il proprio turno. Fino a ieri, quando l’intervento dei £Falchi” ha interrotto il “commercio” e ha arrestato Valerio Tripoli (classe 1994), ritenuto responsabile dei reati di evasione, cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana (“Skunk”).

L’appostamento

Nel pomeriggio di ieri, i “Falchi” della Squadra Mobile hanno predisposto un servizio di appostamento nel quartiere di Nesima dove i cittadini esasperati avevano più volte segnalato una continua e frenetica attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Una volta assistito alla cessione di droga, la polizia ha deciso di intervenire e nonostante un rocambolesco tentativo di fuga, a bloccare il “pusher”.

La droga sequestrata

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire 38 stecchette di “skunk” e diverse banconote di piccolo taglio frutto delle cessioni precedentemente effettuate. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.