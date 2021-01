Avimecc Volley, il Ds Cassibba: “Supereremo momento negativo”

MODICA (RG) – Settimana importante per l’Avimecc Volley Modica, alla ricerca di una ribalta dopo le sconfitte contro SMI Roma e M&G Scuola Pallavolo. Due sfide che annoverano grandi avversari ma che hanno lasciato l’immagine di una formazione spenta e priva di quello spirito combattivo che l’aveva caratterizzata fino a questo momento.

La sfida che attende Modica non è delle più semplici, al Palarizza arriva Efficenza Energia Galatina, una delle favorite del girone. Per il Ds Manuela

Cassibba la sfida arriva al momento giusto, una di quelle gare che permettono di tenere alta la concentrazione e l’adrenalina.

La dirigente modicana si è soffermata sul momento della sua squadra “Sicuramente i ragazzi non stanno attraversando un momento facile, non sono al top nella forma fisica e non hanno la stessa tenuta mentale dei mesi scorsi. Credo sia fisiologico che una squadra giovane come la nostra attraversi un momento come questo, ma pongo piena fiducia nel lavoro del mister e nel fatto che i ragazzi debbano superare solo una fase che presto finirà”.

Sulla sfida di domenica al Palarizza di Modica: “Probabilmente incontrare proprio adesso una delle big del girone darà lo stimolo giusto per tirare fuori il carattere e la grinta necessaria per ottenere un buon risultato. Al momento oltre alla vittoria puntiamo soprattutto alla prestazione del gruppo, mancata nelle ultime uscite, un concetto che vale anche per le sfide future che coinvolgeranno formazioni meno accreditate. Sicuramente Galatina è una squadra costruita per vincere e molto organizzata, sta facendo un grande campionato e per questa domenica speriamo in un grande spettacolo”.