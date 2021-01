Joe Biden dice basta alle nuove concessioni per l’estrazione di gas e petrolio nei territori federali. Lo assicura la nuova portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel suo primo briefing con la stampa. I piani per i negoziati con l’Iran saranno parte delle prime consultazioni di Biden con gli alleati. L’obiettivo è continuare a usare la diplomazia per rafforzare i vincoli dell’accordo sul nucleare. Intanto il presidente Nicolás Maduro dice che il Venezuela “vuol migliorare le sue relazioni con gli Usa” e quindi chiede a Biden di “abbandonare la demonizzazione della rivoluzione bolivariana che ha fatto Trump”.