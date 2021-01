Cani antidroga scovano “erba” nascosta dentro un contatore del gas

L'esito dei controlli in via Sessa.

CATANIA – Cani antidroga scovano “erba” nascosta all’interno di un contatore del gas.

Ieri gli agenti delle Volanti insieme a squadre dei Cinofili dell’UPGSP hanno condotto un’operazione antidroga all’interno del quartiere San Leone.

Nell’ambito del servizio di controllo del territorio, infatti, i poliziotti hanno perlustrato attentamente le pertinenze comuni di alcuni edifici ubicati in via Giuseppe Sessa che, da attività info-investigativa, erano risultate essere spesso utilizzate quale deposito per occultare sostanza stupefacente in attesa della successiva vendita al dettaglio.

Grazie al fiuto dei cani antidroga Maui e App, sono state rinvenute due buste contenenti 400 grammi di marijuana che erano state occultate all’interno di un contatore del gas. La sostanza stupefacente è stata sequestrata a carico di ignoti e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.