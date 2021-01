FC Messina, Arena: “Lodi top, sarà protagonista”

MESSINA – “Per Lodi siamo ai dettagli, non c’è ancora la firma ma quasi. Trattativa lunga merito dei nostri direttori, giocatore voluto dal mister. Sono felicissimo di questo arrivo, il tasso tecnico della squadra si alza tanto”. Così il presidente dell’FC Messina, Rocco Arena, intervenuto in conferenza stampa. Il numero uno dei peloritani ha poi proseguito: “Si dovrà aspettare un mese per vederlo in campo, visto il regolamento, ma per il valore del giocatore va bene così anche perché ci sarà tutto un girone di ritorno in cui potrà essere protagonista”.

Tra i temi trattati da Arena anche quello relativo al possibile arrivo di un nuovo attaccante: “La punta non è una necessità ma vogliamo aggiungere un tassello importante a quello che già abbiamo. Ricordo che in rosa c’è gente del calibro di Caballero, Carbonaro, Bevis, Mukiele e il “Mago” Coria. Abbiamo incontrato tanti calciatori ma sono tutti accasati e giustamente occorre anche la volontà del club di appartenenza per fare una trattativa. Silenzi? Aveva dato l’ok per venire qui ma la Cittanovese lo ha dichiarato incedibile”, ha concluso Arena.