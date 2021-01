Il Covid non si ferma: negli Usa più morti della Seconda guerra mondiale

Oggi vertice Ue in videoconferenza sull’emergenza Covid, in particolare sui temi vaccinazioni e frontiere interne. Merkel e Macron vorrebbero chiuderle, ma la Von der Leyen frena. La variante inglese si è intanto già diffusa in almeno 60 paesi e nel Regno Unito ha provocato oltre 1.800 decessi in 24 ore. Negli Usa il totale delle vittime sale a 406 mila, oltre il numero di morti americani della Seconda guerra mondiale.