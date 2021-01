La proposta di Orlando: “Vaccini alla Fiera del Mediterraneo”

PALERMO – Un centro di vaccinazione per la popolazione alla Fiera del Mediterraneo. A lanciare la proposta è stato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, nell’incontro di oggi in videoconferenza fra i sindaci delle città metropolitane con il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri.

Il sindaco ha dato la disponibilità affinché siano ospitate nei padiglioni della Fiera del Mediterraneo le cosiddette “primule”, i centri di vaccinazione per tutti i cittadini. “In previsione dell’ampliamento della disponibilità di nuovi e più numerosi vaccini, con l’obiettivo di completare la vaccinazione di tutta la popolazione entro il prossimo autunno – ha detto Orlando – e di fronte alla richiesta di aumentare il numero e la diffusione dei punti di vaccinazione, ho comunicato ad Arcuri la massima disponibilità e collaborazione da parte del Comune a supportare questa importante iniziativa”.

Tra i temi trattati, il sindaco di Palermo ha parlato della creazione di una ‘cabina di regia’ di coordinamento nazionale fra commissario e Comuni, che sarà utile nelle fasi successive dell’impegno istituzionale contro la pandemia. “Ho contemporaneamente chiesto che siano elaborate chiare linee guida relative a compiti e responsabilità di ciascuna istituzione che sarà competente – ha concluso Orlando – e che sia data la giusta priorità a quei cittadini che, al di là dell’età, hanno fragilità sanitarie particolari legate a disabilità, patologie specifiche, condizioni di vulnerabilità”.

(ANSA).