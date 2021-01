Meta Catania: domani la sfida contro Real San Giuseppe

CATANIA – Ultimo giorno di lavoro per la Meta Catania Bricocity, in vista della sfida di domani, al Palanitta, alle ore 16 contro il Real San Giuseppe. Sosta lunga per gli uomini di Samperi che finalmente torneranno sul parquet per riprendere il cammino in campionato. Giorni importanti, con lavori mirati anche sui singoli con il recupero completo firmato Carmelo Musumeci. Il capitano fresco di convocazione in nazionale è pronto a riprendersi una maglia da assoluto protagonista.

“Siamo molto concentrati per una gara importante che dobbiamo assolutamente vincere per mandare un ulteriore segnale al campionato – afferma il capitano Carmelo Musumeci – non vedo l’ora di rientrare in campo, stare fuori è dura ma ci sta ed è fisiologico per il nostro lavoro. Vogliamo alzare l’asticella e proveremo a farlo in questa seconda parte di campionato perchè conosciamo la nostra forza e vogliamo dare continuità alle prestazioni. Gara complicata quella di domani ma faremo di tutto per esaltare il nostro concetto di squadra provando a mettere in cascina altri tre punti fondamentali”.

Oggi alle ore 10 ultima sgambatura per rifinire i dettagli e convocazioni. Meta Catania Bricocity che ritroverà anche Suton rientrato dalla squalifica e Dovara recuperato in pieno dal problema alla caviglia.