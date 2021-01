‘Ndrangheta, operazione in tutta Italia: 48 arrestati, Cesa indagato

In corso su tutto il territorio nazionale un’operazione contro la ‘ndrangheta, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catanzaro, denominata “Basso profilo”, che vede impegnati duecento donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia e centosettanta unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza con il supporto di quattro unità cinofile e un elicottero. Tredici persone sono state arrestate e portate in carcere e 35 ai domiciliari. Tra gli arrestati ci sono diversi colletti bianchi. Secondo quanto riportano le edizioni on line di alcuni quotidiani anche politici.

Tra gli indagati c’è anche il leader dell’Udc Lorenzo Cesa che si dice estraneo ai fatti e che annuncia le dimissioni da segretario de partito. Partito che proprio in questi giorni Giuseppe Conte sta corteggiando per puntellare la sua maggioranza in Parlamento.