Nominato il nuovo cda ATM: Murana confermato presidente

TRAPANI – Il sindaco Tranchida non ha atteso il consiglio comunale convocato in sessione straordinaria per martedì prossimo proprio per discutere sulle problematiche interne alla ATM SpA Trapani. Stamattina, infatti, ha nominato il nuovo Consiglio d’amministrazione della società di trasporti partecipata dal Comune di Trapani.

Confermato il commercialista Francesco Murana quale presidente del CdA. A lui si aggiungono Sabrina Giudici in qualità di vice presidente, Salvatore Angileri e Rita Lungaro componenti del Cda. Adesso manca solo una ultima nomina per completare il consiglio di amministrazione.

Il sindaco, in qualità di socio unico dell’azienda municipale, ha nominato 4 dei cinque componenti il Cda. Al neo presidente Murana sarà corrisposto un compenso annuo pari a 10mila euro lorde, mentre gli altri componenti percepiranno meno di 5mila euro l’anno, così come stabilito dalla legge.

La nomina, salvo determinazione del Socio unico in sede di approvazione del prossimo bilancio, avrà la durata di un anno (lo Statuto di ATM, come modificato dal Consiglio comunale lo scorso anno, riconosce la facoltà della nomina da 1 fino ad un massimo di 3 anni).

“Buon vento alla nuova ATM – dichiara Tranchida – confermo al pari la visione di una società di servizi che vada oltre le attività classiche, migliorandole a servizio dei cittadini utenti, ma possa in futuro agire tanto al servizio dei Comuni del comprensorio e, se mai il governo della Regione e la stessa ARS decidessero, finalmente, di far diventare normale il servizio di trasporto turistico in Sicilia, liberalizzandolo come nel resto d’Italia e in Europa, candidare ATM anche nel supportare i collegamenti turistici su gomma oltre che con l’aeroporto di Birgi anche con quello di Punta Raisi”.

Ma c’è da capire, comunque, quale sarà il clima della riunione di martedì prossimo. Gli animi dei consiglieri di minoranza sembrano infuocati e si profila un dibattito acceso all’insegna delle polemiche politiche.