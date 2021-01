Torrenova, Galipò pronto a sfidare Bernareggio: “Trasferta dura”

TORRENOVA (ME) – Reduce da 3 vittorie nelle ultime 4 giornate, sabato 23 gennaio alle 20 (diretta su LNP Pass a partire dalle 19.50) la Fidelia Torrenova è attesa al PalaReds di Bernareggio contro una delle formazioni favorite alla vittoria finale.

Se la Cestistica ha chiuso il girone d’andata in crescita, la Vaporart è stata sconfitta nelle ultime due giornate da Crema ed Agrigento ma nelle giornate precedenti contro Bologna e Sangiorgese ha messo in mostra le proprie individualità ed il gioco di squadra. Sarà dunque una sfida complessa per i ragazzi di coach Condello, che hanno già realizzato delle imprese in questo campionato.

A presentare la sfida è il playmaker Giorgio Galipò, che nell’ultima gara vinta contro Ragusa ha sfiorato la quadrupla doppia: “Stiamo preparando la sfida a Bernareggio riguardando principalmente gli errori che abbiamo commesso nell’esordio in campionato. Siamo una squadra giovane che, credo, ancora non sia davvero conscia della propria forza: sarà una trasferta davvero dura ed impegnativa ma siamo fiduciosi”.

“Dovremo giocare il match concentrandoci – continua Galipò – prima di tutto su noi stessi. C’è positività nel nostro spogliatoio e siamo davvero carichi per “combattere” questa battaglia. Non abbassiamo la guardia, abbiamo molto rispetto per Bernareggio. È vero che hanno perso le ultime due partite, ma lo hanno fatto contro Crema ed Agrigento, due squadre davvero forti: i momenti complicati ci sono in tutte le squadre ed è per questo che dobbiamo stare ancora più attenti, proprio perché anche loro avranno la foga per voler tornare a vincere”.

Miglior Under della 7° Giornata del Girone B, Galipò sta esprimendo un basket di alto livello nonostante la giovane età. Per lui finora una media di 10.7 punti, 6.3 rimbalzi e 5 assist: “Prima di tutto sono contento di

come sta andando il campionato per la squadra. Il coach mi sta dando molta fiducia e tante responsabilità in campo, per questo lo ringrazio e cerco solo di fare il meglio possibile per aiutare i miei compagni di squadra.

Mi interessa relativamente quanti punti segno o quanti assist realizzo. Siamo davvero un gruppo molto unito, ci piace stare insieme, divertirci insieme, ed allenarci bene con motivazione, impegno e concentrazione.

Abbiamo disputato un girone d’andata positivo, che ci ha dato la consapevolezza delle nostre potenzialità. Dopo un avvio un po’ “tortuoso” siamo riusciti a trovare la nostra linearità e vogliamo crescere sempre più.

Vogliamo sbalordire, puntando sempre a migliorarci allenamento dopo allenamento e partita dopo partita”.