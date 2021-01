CATANIA – Zona rossa. Decine e decine di genitori e bambini ammassati all’ingresso della scuola Deledda di Catania. Alcuni padri non ci stanno, sale la tensione e inviano una segnalazione a LiveSicilia: “Così non ha senso – dicono – rischiamo di contagiarci”.

I fatti

Sono da poco passate le otto del mattino in piazza Montessori. All’ingresso della Deledda, una delle scuole più importanti della città, c’è la calca di genitori e studenti. Tutt’intorno vige la zona rossa. A Catania c’è stato un boom di decessi e di contagi. Le misure sono severissime, ma in quello spazio che lambisce l’ingresso dell’istituto, nessuno vede. Nessuno interviene. E tra alcuni genitori sale la tensione.













La rabbia

“Facciamo i tamponi settimanalmente, stiamo rispettando tutte le regole – dicono i genitori a LiveSicilia – ma abbiamo paura per noi e per i nostri figli”. E ancora: “Non è possibile che nessuna regola venga rispettata e che non ci sia nessuno a farle rispettare. Abbiamo paura. Paura che quel diritto alla scuola sia inconciliabile con il rischio di contagio”.

La calca

La scena si ripete all’ingresso e all’uscita degli studenti. Le foto sono emblematiche. Genitori ammassati alle 8.00 del mattino e dopo le 13.30.

Una scena che ricorda quella degli uffici postali e degli altri luoghi a rischio contagio, per il Covid – 19.

L’intervento

Proprio ieri l’assessore alla pubblica istruzione Roberto Lagalla è stato sentito in Commissione Cultura all’Ars, ha ricordato che “per non pregiudicare il lavoro fin qui svolto e per evitare ulteriori difficoltà al proseguimento delle attività didattiche è fondamentale vigilare sulle aree urbane in prossimità degli istituti scolastici, dove occorre prevenire il formarsi di assembramenti, soprattutto da parte dei genitori”.