Accardi: “Mi auguro Palermo ritrovi serenità”

In casa Palermo il rapporto tra Mirri e Di Piazza è ai ferri corti. L’ex vice presidente ha già detto di voler cedere le sue quote.

“Quando le cose partono in un certo modo tutto col passare del tempo diventa complicato. Palermo nell’epoca di Zamparini checché ne dica qualcuno ha visto il calcio vero, ora la situazione è diversa. L’errore più grande – dichiara il procuratore Giuseppe Accardi intervistato da “TMW” – è stato quello di entrare in rotta di collisione con l’azionista di minoranza, l’uscita di scena di Di Piazza non fa bene al Palermo. Il Palermo ha parlato tanto di chiarezza, ma se dopo un anno e mezzo i due azionisti hanno rotto evidentemente non c’è stata tutta questa chiarezza. Mi auguro che il Palermo ritrovi la giusta serenità. E se arrivasse un nuovo acquirente con potenzialità economiche credo che porterebbe un nuovo entusiasmo che adesso sta venendo a mancare”.

Il procuratore ha parlato anche del Catania che è passato nelle mani di Tacopina: “Il Catania ha fatto il più nell’acquisto che potesse fare. Joe Tacopina sarà la svolta per i rosso azzurri. Tacopina ha creato capitale nelle sue precedenti esperienze, è stato anche a bravo a garantire continuità alle società dove è stato”.