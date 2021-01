Acireale, Savanarola: “Derby col Paternò molto sentito”

"Dovremo essere arrabbiati e giocare con intensità per continuare ad avere quell’obiettivo"

ACIREALE – “È un derby, i tifosi e noi teniamo tanto a questa partita”. Cosi Giuseppe Savanarola, centrocampista dell’Acireale, in vista della sfida col Paternò. intervistato dal sito ufficiale il capitano granata ha poi proseguito: “Sicuramente sarà una partita difficile ma, se hai l’obiettivo di vincere il campionato, non hai tanti jolly a disposizione e noi ce li siamo già giocati – ha concluso Savanarola -. Dovremo essere arrabbiati e giocare con intensità per continuare ad avere quell’obiettivo”.