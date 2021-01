Arrestato presunto esponente del gruppo Sardo, deve scontare 8 anni e 6 mesi

Boncaldo avrebbe operato per conto del narcotrafficante, oggi pentito, Sebastiano Sardo, che operava all'interno dei Cappello-Bonaccorsi.

BIANCAVILLA – Salvatore Boncaldo, di 46 anni, presunto esponente del gruppo del narcotrafficante oggi pentito Sebastiano Sardo, che sarebbe intranea ai Cappello-Bonaccorsi di Catania, e’ stato arrestato dai carabinieri a Biancavilla dopo una condanna ad anni 8 e mesi 6 per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era agli arresti domiciliari in una comunita’. I militari hanno eseguito un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania. L’arrestato e’ stato rinchiuso nel carcere di Enna.