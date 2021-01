Assalto alla Campanella-Sturzo: furto di infissi, porte e finestre

CATANIA – Furto di infissi, porte e finestre nella succursale della scuola Campanella Sturzo in viale Bumnacaro 13 a Librino. Nelle prime ore della mattinata il presidente del sesto Municipio, Alfio Allegra ,è stato allertato dalla vicaria della scuola primaria di viale Bummacaro e recandosi subito sul posto ha constatato l’ennesimo furto e danneggiamento nel plesso della scuola di Librino

Francesco Valenti è consigliere al sesto Municipio. “Sono state rubate le porte, le finestre e gli infissi – dichiara Valenti – l’ennesimo ai danni di una delle due succursali della scuola Campanella Sturzo”. Da dicembre a gennaio sono state 4 le azioni criminali contro le sedi della scuola. I ladri hanno colpito per ben tre volte la sede di viale Castagnola portando via una volta il fondo cassa dell’istituzione scolastica, la seconda volta tutto il contenuto delle macchinette del caffè, acqua, bevande e colazioni e la terza volta portando via i condizionatori d’aria.

“Adesso è toccato alla sede di viale Bummacaro – continua Valenti – abbiano bisogno di un tavolo tecnico sulla sicurezza interforze in questo quartiere. Argomento, questo, che sarà dibattuto oggi pomeriggio durante la seduta del consiglio di municipalità. Un Municipio, il nostro, che serve una popolazione di circa 80000 abitanti e dove avere un presidio permanente istituzionale e amministrativo diventa di vitale importanza”.

Il sesto Municipio comprende San Giorgio, Villaggio Sant’Agata, Librino, Zia Lisa, la zona industriale fino a Vaccarizzo compresi i villaggi a mare. “Non possiamo più permettere che l’istituzione scolastica sia usata come bancomat durante il periodo di lockdown – aggiunge Valenti – i bambini di questo quartiere oggi non potranno andare a scuola e, in questo momento storico, sappiamo quanto sia importante per loro la frequenza dello spazio scolastico”.

Le operazioni per ripristinare la succursale della Campanella Sturzo sono già state avviate. Il presidente Alfio Allegra e tutti i consiglieri del sesto Municipio, stamattina stessa, hanno ricevuto la solidarietà e l’immediato intervento del primo cittadino, Salvo Pogliese.