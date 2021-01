Chi è Rob Choen accusato di stupro da Asia Argento

Rob Cohen è un regista statunitense famoso e rispettato ad Hollywood per aver diretto la serie di film Fast and Furious oppure Dragon – La storia di Bruce Lee, oggi si trova accusato di stupro da Asia Argento e i rumors stanno girando nuovamente come nella precedente campagna Metoo.

La carriera di Rob Choen è piena di importanti lavori, si contano più di 150 spot pubblicitari per clienti come Disney’s Star Wars, Verizon, Ford, GM, Mercedes, Chevy, Saab e Burger King. La carriera cinematografica lo porta al successo con Fast and Furious, Dragon, XXX o La Mummia.

Le accuse al regista arrivano dagli studi televisivi della Toffanin su Verissimo, dove la figlia di Dario Argento era intervistata per raccontare proprio le storie di abusi sessuali nel mondo dello spettacolo statuinitense.