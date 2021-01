Covid, tragedia senza fine: è morta anche la mamma di Seby

CATANIA – Non ce l’ha fatta, purtroppo, neanche la madre. A pochi giorni da uno dei decessi per coronavirus che hanno sconvolto Catania, quello dell’osteopata 45enne Seby Bellia, arriva la notizia che la signora Anna, 70 anni, è stata uccisa dal covid.

Una signora splendida, nel ricordo degli amici di Paternò e dei compagni di classe del figlio, anche lei ha lottato a lungo contro il coronavirus.

Perdita incolmabile

Un vuoto incolmabile, la scomparsa di Seby Bellia, l’osteopata amico di tutti. Un vero esperto, che trovava una soluzione per curare i traumi dei suoi assistiti.

Prima i sintomi del Covid sfociati in una polmonite, poi un tampone negativo. Un falso negativo, probabilmente. Nel frattepo, il virus aveva conquistato il suo corpo. Le condizioni di Seby si aggravano durante le feste, arriva il tampone positivo. In molti lanciano messaggi di solidarietà e sostegno. Col 2021 gli ultimi giorni di una battaglia difficile contro il covid, che ha ucciso Seby Bellia.

La scomparsa della madre

La notizia, purtroppo, è un altro colpo al cuore di una comunità, quella dei paternesi, stremata dal covid. I decessi non si contano. Una famiglia distrutta quella di Bellia. Si spera che, adesso, dopo le sofferenze causate dal covid, Seby stia abbracciando la sua mamma.