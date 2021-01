FC Messina, Grabinski: “Attaccante? E’ una maledizione”

MESSINA – “Distacco dalla vetta? Dipende solo da noi colmarlo visto le gare rinviate”. A dirlo è Cesar Grabinski, ds dell’FC Messina, in merito alla classifica della formazione peloritana. Intervistato da “Tcf” Grabinski si è poi soffermato sul capitolo attacco: “Caballero? Ha un infortunio complicato, entro dieci giorni dovrebbe recuperare. La prima punta è quasi una maledizione per noi, stiamo seguendo un italiano in Serie C”.