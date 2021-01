I Verdi: “Criticità sul tram, rivedere il Piano di mobilità urbana”

PALERMO – “Non era difficile, né imprevedibile ciò che sta succedendo intorno al Tram. Nell’aprile del 2019 affermavamo: ‘queste sette nuove tratte del Tram di Palermo interessano solo la cosiddetta ‘città-bene’ e le periferie sono quasi del tutto abbandonate, ci sono zone della città nelle quali i bus dell’Amat passano quando capita, tra la disperazione di tanti cittadini; ci sono altre zone della città dove il servizio dell’Amat è stato tolto’. Identica cosa dice la Corte dei Conti Europea nella sua relazione sulla mobilità sostenibile nel marzo 2020: ‘nelle zone periferiche, tale percentuale è inferiore, il che indica che quote significative della popolazione hanno limitato accesso ai trasporti pubblici”. Lo si legge in una nota dei portavoce regionali dei Verdi, Carmelo Fortunato Sardegna e Raffaella Spadaro.

“Come non era difficile evidenziare che con cinquecento bus elettrici tutta la città di Palermo, comprese le periferie, avrebbe avuto a disposizione un servizio di trasporto pubblico ecologico, mettendo al riparo i cittadini dalle sanzioni europee e migliorando immediatamente la qualità della vita con l’eliminazione degli ossidi di azoto e delle sostanze cancerogene oggi emesse dal traffico – ancora la nota -. Anche qui era facile profezia e Palermo, risulta tra le città condannate dalla Corte di Giustizia Europea per avere superato dal 2010 al 2016 , periodo oggetto della decisione, il valore limite sistematico delle polveri sottili , quelle che sono state considerate come causa di mortalità per ben 3 milioni di persone all’anno nel mondo”.

“Non era neanche difficile avere dubbi sulla soluzione proposta da Bombardier , una soluzione dalla stessa spinta per uscire anche dalla grave crisi in cui era caduta e che ha portato nel 2020 alla sua acquisizione da parte della concorrente Alstrom ,che basa su tutt’altra tecnologia la trazione elettrica senza catenarie. Il consiglio comunale prenda atto delle criticità e rianalizzi il Piano di mobilità urbana e metropolitana sostenibile , per risolvere i nodi evidenziati . Sarebbe assai triste realizzare opere di utilità assai discutibile per poi dovere pagare alla Ue – ancora i Verdi -. Multe per non aver saputo tutelare i propri cittadini, multe che potrebbero superare i finanziamenti concessi, con la differenza che tali finanziamenti vanno in ultimo alle imprese che dovrebbero realizzare i lavori e fornire mezzi e quant’altro , mentre la sanzione ricadrebbe sulle spalle di tutti i palermitani”.