Palestra aperta nonostante i divieti, multati tutti i presenti

Catania – Una palestra di Catania trovata aperta il 14 gennaio scorso dalla Polizia, contrariamente a quanto disposto dal Dpcm contro la diffusione del Covid, ha continuato la sua attivita’ nonostante il provvedimento di chiusura provvisoria per 5 giorni e una sanzione elevata al titolare dagli agenti. Poliziotti del Commissariato Centrale durante un altro controllo nella struttura, in via Gorizia, hanno trovato ad allenarsi due persone che sono state multate per 400 euro l’una. Stessa sanzione al titolare, che era presente al momento del controllo, al quale inoltre e’ stata notificata un’altra chiusura provvisoria per cinque giorni del locale. (ANSA).