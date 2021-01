Sicilia, reparto record VIDEO: 16 posti in una notte

MESSINA – C’è un reparto, in Sicilia, costruito in tempo record. “Sedici posti in terapia intensiva in una notte”. L’annuncio arriva da Tuccio D’Urso, coordinatore tecnico dell’Ufficio speciale anticovid.

Il manager in pensione, ripescato dal governo Musumeci per la sua esperienza, racconta i particolari. A partire dalle verifiche, iniziate il 12 gennaio, di mattina, per risolvere la carenza di posti letto a Messina.

“Su disposizione dell’Assessore alla salute – dice D’Urso – la struttura commissariale ha fatto trasferire l’attrezzatura completa per attivare i 16 posti nella notte fra il 12e il 13 di gennaio. La sera del 13 il Policlinico è stato in grado di attivare il nuovo reparto”.

Un gioco di squadra. Le strutture sono state trasferite dalle aziende Garibaldi di Catania e dall’Asp di Agrigento. A scortarle c’era il Corpo forestale siciliano. “A tutela della salute dei cittadini della provincia di Messina – conclude D’Urso – non urla ma fatti e sacrifici”.