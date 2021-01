Stasera in Tv Mannoia, Giacobbo e Borghese

Stasera in tv un palinsesto eterogeneo: torna il secondo appuntamento con Fiorella Mannoia e in prima assoluta il film con Fabio de Luigi. Stasera inoltre non mancheranno, oltre ai programmi di approfondimento, sfide culinarie e serie tv.

Su RAI 1, alle 21.30, verrà trasmessa la seconda parte del programma musicale, con Fiorella Mannoia, intitolata “La musica che gira intorno”. Il programma celebra la musica e accoglie importanti personaggi del mondo musicale, del cinema, del teatro e della tv, come Giorgia, Silvio Orlando, Tosca, Alessandra Amoroso, Vinicio Marchioni e tanti altri.

Su RAI 2, alle 21.25, verrà trasmesso il terzo episodio del telefilm “The GoodDoctor IV”. Lim chiede a Shaun, Claire e Park di seguire i nuovi specializzandi per poi aiutarla a scegliere i migliori. Il rapporto tra Lea e Shaun non sembra andare bene; Shaun la insulta involontariamente, creando un forte malcontento nella ragazza. Shaun riuscirà a sistemare le cose grazie all’aiuto del dottor Gerin e del dottor Glassman.

Su RAI 3, alle 21.20, verrà trasmessa la decima puntata di “Titolo Quinto”, il programma di approfondimento politico condotto da Roberto Vicaretti. Al centro del dibattito, verranno affrontati le argomentazioni circa la crisi del governo e le sue inevitabili conseguenze, ma anche l’andamento della campagna vaccinale. Non mancheranno, certamente, le voci dai territori, protagonisti di approfondimenti e di inchieste. Tra gli ospiti ci saranno i ministri Francesco Boccia e Vincenzo Spadafora.

Su RETE 4, alle 21.25, verrà trasmessa la diciassettesima puntata di “Quarto grado XII”, il programma di cronaca nera condotto da Gianluca Nuzzi, con Alessandra Viero. Al centro della puntata due casi: la morte di Rosina Carsetti, la donna trovata morta alla Vigilia di Natale nella sua casa; e il caso dei coniugi Peter Neumair e Laura Perselli, scomparsi nel nulla il 4 gennaio dopo essere usciti dalla loro casa di Bolzano.

Su CANALE 5, alle 21.45, verrà trasmesso il film con Fabio De Luigi “10 giorni senza mamma”. Cosa succede se una mamma decide di partire e di lasciare per 10 giorni i figli con un papà generalmente assente? La commedia mette in luce una serie di disastrosi e divertenti eventi che travolgeranno la coppia, ma più precisamente il papà costretto a fare il “mammo” a tempo pieno.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso Freedom – oltre il confine”. In questa diciottesima puntata, condotta da Roberto Giacobbo, verranno raccontati i luoghi più interessanti dell’Italia e dell’Egitto, attraverso una ricerca sul campo e l’incontro con i testimoni diretti delle realtà analizzate.

Su TV8, alle 21.35, verrà trasmesso “Quattro ristoranti VI- Il Cilento”, il programma culinario condotto da Alessandro Borghese. Alla gara culinaria parteciperanno i proprietari di quattro ristoranti che si sfideranno per poter vincere un premio.