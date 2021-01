Teramo, Ilari: “A Palermo partita difficile”

"Andremo a Palermo per battagliare e per cercare di portare a casa il risultato. Non abbiamo paura"

“Sappiamo delle difficoltà che andiamo ad affrontare, sarà una partita difficile”. Questo il pensiero di Carlo Ilari, centrocampista del Teramo, prossima avversaria del Palermo in campionato. Intervenuto in conferenza stampa il calciatore della formazione abruzzese ha poi spiegato: “Andremo a Palermo per battagliare e per cercare di portare a casa il risultato. Abbiamo rispetto per l’avversario ma paura mi sembra eccessivo”.