Trapani, De Picciotto: “Voglio investire nel club granata”

TRAPANI – “Ho intenzione di investire seriamente a Trapani. Io non sono l’uomo dei sogni ma un imprenditore molto concreto. Non ho intenzione di regalare facili illusioni ai tifosi. Desidero compiere un investimento cha abbia un senso e si riveli utile per il territorio”. A dirlo è Renè De Picciotto, imprenditore interessato a partecipare al bando per l’assegnazione del Trapani. Intervistato da La Repubblica De Picciotto ha poi proseguito: “Ho intenzione di creare una società agile con due o tre trapanesi nel CdA. Di sicuro, dovrà nascere una squadra in grado di puntare subito alla Serie C. È chiaro che non considero questo campionato come un punto d’arrivo, ma di partenza”.