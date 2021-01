Catania, Giosa: “Arrivare qui svolta per mia carriera”

CATANIA – “Bello ritrovare mister Raffaele con cui ho lavorato a Potenza, c’è anche Sales con cui l’intesa è una meraviglia. Per me, a 37 anni, è una svolta nella carriera essere in una piazza di questo spessore”. Queste le parole di Antonio Giosa, nuovo difensore del Catania. Intervistato da La Sicilia, il classe 1983 ha poi parlato delle sue caratteristiche: “Sono un centrale, nella difesa a 3 posso giocare in qualsiasi posizione”.