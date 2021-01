Cocaina nel reggiseno di una sedicenne, due arrestati

Giarre – I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre hanno arrestato un 27enne e la fidanzata di 16 anni per detenzione di droga: erano entrambi in auto e la minorenne nascondeva 50 grammi di cocaina nel reggiseno che indossava. La droga e’ stata trovata e sequestrata durante una perquisizione personale. Il 27enne e’ stato posto agli arresti domiciliari, mentre la sedicenne e’ stata accompagnata in un centro di prima accoglienza per minorenni. (ANSA).