FC Messina, Rigoli: “Noi vigili sul mercato, Lodi top”

FC MESSINA – “Lodi è sicuramente un valore aggiunto, un giocatore che sa giocare a calcio non ha mai problemi ad inserirsi in una squadra di qualità”. A dirlo è Pino Rigoli, allenatore dell’FC Messina. Intervistato da TuttoC, il tecnico della formazione peloritana ha poi proseguito: “Trattativa? Abbiamo saputo che voleva tornare in Sicilia, lo abbiamo contattato e si è detto disponibile ad unirsi a noi, poi un incontro tra il presidente Arena e l’entourage del centrocampista ha definito il tutto”.

Infine Rigoli, ancora sul mercato, ha chiosato: “Sul mercato siamo vigili, nel mirino c’è un ulteriore attaccante, una pedina fondamentale per raggiungere l’obiettivo della promozione. Paponi e Baclet? Due profili importanti, sicuramente di qualità ma non sta a me parlarne”.