Controlli della forse dell'ordine in diverse zone della città

PALERMO – Due fidanzati in auto a Monte Ercta. Un giovane che stava andando a trovare la zia di cui non ricordava l’indirizzo. Un altro ancora che stava andando in farmacia a Mondello ma era residente a Brancaccio.

Un altro aveva dimenticato la prescrizione del medico. Un terzo ha dichiarato di essere uscito dall’ospedale e stava andando a prendere i medicinali in farmacia. Ma è stato trovato a due chilometri dall’esercizio commerciale.

Sono stati 26 i multati ieri dalla polizia nel corso dei controlli anti covid in base alle prescrizioni della zona rossa. La zona controllata dai poliziotti è stata quella da Mondello, Partanna e Vergine Maria. Complessivamente da quando è ripartita la zona rossa le persone multate sono state più di 400.

Gli agenti hanno registrato le scuse più fantasiose durante i posti di blocco o le verifiche per strada. I due fidanzati trovati in macchina dopo il coprifuoco nella zona dell’Addaura erano residenti in quartieri distanti dalla zona balneare.

Le forze dell’ordine ricordano che le attuali restrizioni prevedono che ci si possa allontanare dalla propria abitazione solo per ragioni urgenti di lavoro, salute o per raggiungere propri familiari in situazioni di disagio.

Nei primi cinque giorni di zona rossa a Palermo sono state multate 420 persone perché non avevano una motivazione per stare in strada. In totale sono stati controllati 10.399 palermitani.