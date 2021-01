Giornata internazionale degli avvocati in pericolo, il Coa di Catania ha aderito

CATANIA – Il Coa di Catania aderisce alla “Giornata internazionale degli Avvocati in pericolo” e si pone al fianco di tutti quei Colleghi che, nel mondo, per il solo fatto di difendere i diritti fondamentali dei propri clienti, vengono minacciati, radiati dagli albi professionali, sottoposti a procedimenti illegittimi e, perfino, torturati, condannati alla pena di morte, uccisi o fatti misteriosamente scomparire.

L’evento, istituito in Spagna nel 2009, nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul delicato problema, e la sua ricorrenza e’ stata fissata nel 24 Gennaio di ogni anno, in occasione del triste anniversario della strage, passata alla storia come “ Matanza de Atocha”. Il feroce evento avvenne a Madrid, nel 1977, ad opera di alcuni terroristi che introducendosi in uno studio di giuslavoristi, ne uccidevano cinque e ne ferivano quattro, “giudicandoli” colpevoli, solo, di aver esercitato in maniera indipendente ed autonoma la loro professione di avvocato.

Quest’anno, nel corso della manifestazione, l’Avvocatura internazionale è chiamata ad approfondire e dare risalto mediatico alla grave situazione in cui versa l’Azerbaigian, Paese in cui gli Avvocati non possono esercitare, in modo indipendente, l’attività professionale, essendo loro impedito di difendere le persone accusate di reati politici, pena l’essere sottoposti a gravi azioni disciplinari, misure amministrative e addirittura procedimenti penali.

“Due striscioni commemorativi saranno collocati all’interno del Tribunale di Catania e i Colleghi saranno invitati a partecipare ad eventi formativi sul tema”, scrive il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania Rosario Rizzino.

Il Coa si augura di potere, anche in futuro, assolvere al proprio dovere di solidarietà verso i Colleghi perseguitati nel mondo inaugurando, ogni anno, sempre nuove e più risonanti iniziative che possano sensibilizzare la cittadinanza tutta al problema ed invitando, anche, le istituzioni locali a prendere precise posizioni di tutela verso chi difende il valore della democrazia e si batte per il rispetto dei diritti umani.