Green Basket, trasferta ad Agrigento per cercare la vittoria

PALERMO – Si apre in trasferta il girone di ritorno del Green Basket Palermo, che nell’8° giornata di campionato fa visita alla Moncada Fortitudo Agrigento, capolista del girone B1 (in coabitazione con Bologna) della Serie B Old Wild West.

Momenti di forma opposti tra le due formazioni: palermitani che a San Giorgio hanno incassato la quarta sconfitta consecutiva e hanno un importante necessità di tornare a fare punti (ultimo, e fin qui unico, successo dei ragazzi di coach Mazzetti il derby con Torrenova a metà dicembre. Da quel momento i biancoverdi hanno mostrato sprazzi di buona pallacanestro, senza però riuscire la continuità necessaria nell’arco dei 40’. Dall’altra parte Agrigento può vantare tre vittorie consecutive, compreso lo scontro al vertice vinto a Bologna, e l’imbattibilità stagionale al PalaMoncada.

A presentare la sfida di domani è l’esterno Santiago Boffelli, che si concentra sugli aspetti positivi e negativi della trasferta di domenica scorsa a San Giorgio. “Con la Sangiorgese abbiamo difeso bene, mettendo in difficoltà il loro uomo più pericoloso, Bianchi, concedendo canestri diciamo inaspettati ad altri avversari. Sicuramente quello che però non ha funzionato è stato l’attacco, abbiamo segnato solo 65 punti con 23 palle perse e tirando 15 volte meno di loro. E in una partita punto a punto, ancora di più visto che è uno scontro diretto, questo non possiamo permetterlo”.

“Ci siamo allenati tutta la settimana preparando questa partita – prosegue l’italo-argentino, sappiamo che sarà durissima perché loro sono una grande squadra, con un quintetto molto forte. Loro vorranno mantenere la vetta della classifica, ma noi cercheremo di fare il nostro, ripartendo dalle cose positive e migliorando gli aspetti negativi. È l’unico modo per uscire da questa situazione non bella di classifica in cui ci troviamo, lavorando sodo tutti i giorni, con testa e cuore sul campo per uscire tutti insieme”.

Palla a due in programma per le 18 al PalaMoncada di Agrigento, arbitreranno Andrea Parisi di Catania e Samuele Riggio di Siderno (RC). Il match sarà visibile in diretta streaming su www.lnppass.legapallacanestro.com.