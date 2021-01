Marina di Ragusa, Utro: “Col Santa mia trasferta difficile”

RAGUSA – “Abbiamo ripreso ad allenarci, finalmente in venti, con grande entusiasmo”. Così Salvatore Utro, tecnico del Marina di Ragusa in vista della sfida esterna contro Santa Maria del Cilento. Intervistato dal sito ufficiale, l’allenatore della compagine iblea ha poi proseguito: “Abbiamo recuperato Brunetti che si allena a parte e aspettiamo Mauro. Siamo contenti perché adesso stiamo ricominciando, c’è più serenità. Stiamo preparando questa trasferta difficilissima perché sappiamo che il Santa Maria è una squadra attrezzata per stare nei piani alti della classifica – ha concluso Utro -. Dobbiamo giocare con grande attenzione e continuare questa striscia positiva, sperando di fare qualcosa di più”.