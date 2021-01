Stasera in tv sfida Carlo Conti-Maria De Filippi

A tenerci compagnia stasera in tv ci sarà Carlo Conti, che torna in prima serata con “Affari tuoi – viva gli sposi”, e Maria De Filippi con “C’è posta per te”. Ma non solo, in prima tv appuntamento speciale con il documentario di Ezio Mauro intitolato “La dannazione – cronache di una scissione”. Non mancheranno, inoltre, il cinema e i telefilm.

Su RAI 1, alle 20.35, andrà in onda il quinto appuntamento del nuovo format condotto da Carlo Conti e intitolato “Affari tuoi – Viva gli sposi”. Un’altra giovane coppia, questa sera, si metterà in gioco, provando a vincere il premio che darà loro un contributo al futuro matrimonio.

Su RAI 2, alle 21.05, verrà trasmesso il quindicesimo episodio della seconda stagione di “F.B.I – Una grande bugia”. Nella puntata trasmessa stasera si assisterà all’assalto di un camion carico di proiettili perforanti e fucili automatici.

Su RAI 3, alle 21.45, verrà trasmesso il documentario intitolato “La dannazione – Cronache di una scissione”. Ezio Mauro racconta l’evento epocale della storica scissione avvenuta il 21 gennaio 1921 a Livorno. In quell’occasione, il partito socialista si divise e perse la sua componente comunista, determinando la fondazione del partito comunista italiano. A 100 anni da quella storica scissione, Ezio Mauro ripercorre i momenti storici fondamentali della politica italiana.

Su RETE 4, alle 21.22, verrà trasmesso il film con Bud Spencer e Terence Hill “Più forte ragazzi!”. Due amici, piloti d’aerei, dovranno combattere, in Amazonia, contro un signorotto locale trafficante di smeraldi. I due amici metteranno fine alle sue prepotenze suonandole di santa ragione.

Su CANALE 5, alle 21.20, verrà trasmesso lo show condotto da Maria De Filippi “C’è posta per te”. Il seguitissimo programma mette al centro di ogni singola puntata i sentimenti e le emozioni di persone comuni che cercano, attraverso l’aiuto della De Filippi, di ritrovare amori perduti, figli abbandonati… Ospite della puntata di stasera, l’amato attore turco Can Yaman.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso “Kung Fu Panda 3”, il sequel del film d’animazione “Kung Fu Panda 1 e 2”. Il perfido signore della guerra di tutta la Cina, Kai, trova il modo per sfuggire al regno degli spiriti dove era stato esiliato. Sempre più intenzionato ad attaccare la valle, il perfido Kai è pronto a sconfiggere tutti i maestri di Kung fu. Ci vorrà l’abilità e l’audacia di Po per mandare in fumo tutti i piani del potente spirito maligno.

Su RAI 4, alle 21.20, verrà trasmesso “Starred Up – Il ribelle”. Eric, un giovane adolescente tormentato, viene trasferito in un carcere per adulti. La sua esperienza in questo ambiente amplificherà il suo comportamento violento, facendolo finire sotto il controllo del luogotenente, nonché suo padre, Nev.Dopo un decennio di separazione e di sfiducia, i due faranno fatica a instaurare un rapporto.