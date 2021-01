UdiPalermo solidale con le detenute “NoTav” nel carcere di Torino

“Con le Mamme in piazza per la libertà delle detenute! Ascoltate le richieste di Dana e delle sue compagne di lotta in sciopero della fame! Non possiamo far passare sotto silenzio la vicenda che vede ancora una volta coinvolta Dana che assieme a Fabiola, Stefania e Manuela, rinchiuse nel carcere torinese Le Vallette, hanno iniziato lo sciopero della fame ad oltranza contro le disumane condizioni di detenzione e contro la negazione del diritto di incontrare i propri familiari”. Così una nota della Biblioteca delle donne – UdiPalermo onlus pubblictaa su facebook. “Noi donne dell’UdiPalermo, che da mesi continuiamo a chiedere per Dana e le/gli altri attivisti Notav la fine delle misure detentive perché pensiamo che lottare per la salvaguardia di un ecosistema non debba considerarsi un reato, siamo molto preoccupate per la salute di Dana e delle altre compagne che hanno deciso di utilizzare il proprio corpo per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni. Rimaniamo vicine alle mamme che in questo momento così triste della storia umana, che ci rende tutte e tutti più fragili, si vedono negata anche la possibilità di verificare con i propri occhi lo stato di salute fisico e psicologico delle loro care. Ci uniamo, pertanto, alle Mamme in piazza per la libertà di dissenso che ogni giovedì pomeriggio organizzano un presidio dinanzi al carcere Le Vallette per portare amore, affetto alle figlie e solidarietà alle altre detenute con parole e gesti che attraversano le sbarre e da questo momento ci assumiamo l’impegno di essere simbolicamente in piazza con le mamme delle e degli attivisti Notav”.

