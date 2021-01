ACR Messina, Novelli: “Rende squadra temibile”

MESSINA – “Pensiamo solo alla gara, ci attende una partita molto dura, sotto altri aspetti, tra condizioni climatiche, campo difficoltoso per giocare…”. Presenta così il match contro il Rende l’allenatore dell’ACR Messina, Raffaele Novelli. Intervistato dal sito ufficiale, il tecnico dei peloritani ha poi aggiunto: “Dobbiamo tirar fuori tutte le qualità che abbiamo anche mostrato in passato. Giocare sule seconde palle dà un senso di umiltà alla squadra e inoltre dà superiorità nel possesso palla e nella superiorità numerica. Mister Cozza? Con Ciccio ci conosciamo da tanti anni, mi ha chiamato e si è scusato perché mi ha scambiato per un’altra persona, io non ero in campo ma in tribuna. Scusandosi ha dato un segno di stima e di rispetto che c’era già stato in passato. Io ho dei valori che mi sono stati trasmessi, alcuni gesti non appartengono a me”.

Poi ancora sul Rende: “Io non guardo la classifica, questa squadra ha cambiato sei o sette elementi. Hanno giocatori esperti, giovani e che hanno gamba – ha concluso Novelli -. Hanno una buona compattezza difensiva e attaccano molto bene la profondità”.