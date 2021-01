Forte vento e mare mosso: stop ai collegamenti con le Eolie

Da ieri pomeriggio alcune delle isole Eolie, Stromboli, Ginostra, Alicudi, Filicudi e Panarea sono senza collegamenti marittimi da 24 ore a causa del maltempo con vento che soffia forte da ovest-sud-ovest e che blocca nei porti aliscafi e traghetti. Soltanto da e per Milazzo per Vulcano, Lipari e Salina nella mattinata avevano viaggiato aliscafi e traghetti. E anche domani le previsioni meteo marine non fanno ben sperare. (ANSA)