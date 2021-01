Marina di Ragusa, Pastorino: “Agudiak e La Vardera top”

RAGUSA – Giornata di presentazioni in casa Marina di Ragusa. Per annunciare i dettagli delle operazioni che hanno portato agli acquisti di Agudiak e La Vardera è intervenuto in conferenza stampa il numero uno della società iblea Francesco Postorino: “Agudiak lo conoscevamo già dallo scorso anno – ha sottolineato Pastorino -. Credo che in questo torneo, Ivan è molto adatto per ciò che vogliamo per la squadra per il suo passato da professionista che potrà essere d’esempio per i giovani. Per quanto riguarda La Vardera, credo che abbiamo preso uno dei centrocampista più talentuosi della categoria”, ha concluso il presidente del Marina di Ragusa.