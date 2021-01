Paci: “Giocato con lo spirito giusto”

CALCIO - SERIE C

PALERMO – “Abbiamo giocato con lo spirito giusto, siamo riusciti a creare in settimana il giusto ambiente, abbiamo capito che parte tutto dall’atteggiamento”. Lo dichiara Massimo Paci, allenatore del Teramo, al termine della sfida pareggiata 1-1 contro il Palermo.

Il tecnico ha spiegato anche il cambio modulo di oggi: “La nostra è una squadra che vive di equilibri, dobbiamo mantenere elevata la concentrazione e soprattutto in questa fase di mercato non è facile. Sono molto fiducioso nel gruppo a disposizione, ma le dinamiche sono cambiate nel tempo: con il 4-2-3-1 avevamo perso in fluidità di manovra anche a causa delle assenze ed eravamo diventati sterili offensivamente, da qui il cambiamento tattico. Con il 4-3-3 siamo più imprevedibili, le mezzali sono meno marcabili, ora va portato avanti anche seguendo le caratteristiche dei calciatori a disposizione”.

L’autore del gol del vantaggio del Teramo è stato Birilgea, giocatore cresciuto nelle giovanili del Palermo. Di lui Paci parla così: “La storia di Birligea è meravigliosa: si è sempre allenato con grande umiltà, oggi ha avuto l’occasione giusta e l’ha sfruttata pienamente, peccato per l’infortunio patito. Sul gol del pari subìto, abbiamo visto l’assistente sollevare la bandierina, da qui le nostre proteste”.