Paternò, Catalano: “Acireale squadra attrezzata per vincere”

PATERNÒ – “Affrontiamo una squadra attrezzata per vincere il campionato. Sappiamo che è una partita difficile oltre che affascinante, è un derby a cui i tifosi tengono tanto. Speriamo di dare il massimo per raggiungere un risultato positivo”. Questo il pensiero di Gaetano Catalano, allenatore del Paternò, in vista del derby contro l’Acireale. Il tecnico dei rossoazzurri ha poi proseguito: “Questa è stata una settimana intensa, abbiamo lavorato tantissimo e recuperato qualche squalificato. I ragazzi mettono la massima attenzione e intensità, lavorano bene e tutti vogliono fare bene – ha sottolineato catalano al sito ufficiale -. Ai ragazzi chiedo la partita perfetta, l’Acireale ha grandi qualità e grandi giocatori. Serviranno attenzione, concentrazione e sbagliare il meno possibile, cercando di fare male quando ne avremo l’occasione. Domenica ci sarebbe stato il grande pubblico, tra i nostri tifosi e quelli dell’Acireale. Questa è una grande pecca in generale. Ho avuto una parentesi all’Acireale, dall’Eccellenza alla D e dopo qualche partita sono andato via. Ricordi belli anche lì, anche se sono stati momenti un po’ difficili, ma non voglio parlare di quella situazione perché sono focalizzato sul Paternò”, ha concluso il tecnico degli etnei.