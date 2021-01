Santana: “Dobbiamo dare tutto”

“Non è facile per nessuno giocare nel Palermo. Io sono arrivato da giovane e ho sofferto. Giocare qui non è facile”

PALERMO – “Abbiamo regalato i primi 25′ di gioco, non so perché e loro hanno trovato anche il gol”. Lo dichiara Mario Alberto Santana, al termine della gara pareggiata 1-1 contro il Teramo.

“Non è facile per nessuno giocare nel Palermo. Io sono arrivato da giovane e ho sofferto. Giocare qui non è facile. È bellissimo giocare qui ma devi essere pronto a vivere in una grande città. Siamo una squadra con tanti giovani e dobbiamo essere bravi noi a far sì che loro siano più tranquilli in campo”.

Nella sfida di oggi Santana è stato impiegato come mezzala a centrocampo: “Il mister mi ha messo lì e mi chiedeva di andare in avanti per aiutare Lucca. Io sto bene. Quando gioco cerco di dare una mano”.

Nelle ultime settimane al Palermo è stato rimproverato di avere poco carattere: “Visto che sono il capitano mi prendo le mie responsabilità – dichiara il capitano rosanero -. Se non è arrivato questo messaggio vuol dire che sto facendo qualcosa di sbagliato e farò in modo di migliorarmi e, quando andrò in campo, darò tutto. Lo dobbiamo fare tutti fino alla fine e solo dopo vedremo dove saremo arrivati”.

