Acireale, Fasone: “Episodi ci stanno girando male”

"Dobbiamo restare uniti. Eravamo in emergenza, adesso dovrebbero rientrare tutti"

ACIREALE – “Sconfitta brutta che non fa piacere a nessuno ma dobbiamo restare uniti”. Questo il commento del direttore generale dell’Acireale, Giuseppe Fasone, dopo il pesante ko rimediato ieri col Paternò. “Eravamo in emergenza, adesso dovrebbero rientrare tutti. Loro non hanno avuto grandi occasioni, gli episodi ci stanno girando male ma speriamo che cambi la tendenza”, ha concluso Fasone.