ACR Messina, Novelli: “Dobbiamo essere più maturi”

MESSINA – “Campo difficile, una squadra diversa da quella di inizio stagione. Nel primo tempo abbiamo fatto male, nella seconda parte abbiamo provato a recuperare anche in 10”. A dirlo è Raffaele Novelli, allenatore dell’ACR Messina, dopo la sconfitta contro il Rende. “Non c’è stata attenzione, dobbiamo trovare la maturità in questi frangenti – ha sottolineato Novelli -. Abbiamo pregi e difetti come tutte in questo campionato, analizzeremo con serenità questa giornata”.