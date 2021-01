Covid, 99 milioni di casi nel mondo: le vittime sono 2 milioni

I casi di Covid nel mondo si avvicinano a quota 100 milioni, secondi i dati della Johns Hopkins University. Per la precisione sono 99.192.353 le persone contagiate nei 5 continenti, mentre le vittime sono 2.129.403. Il numero più alto di casi si registra negli Stati Uniti: oltre 25 milioni. Seguono India, Brasile, Russia e GB. Il primo Paese Ue per numero di contagi è la Francia con 3.112.055. Biden intanto firma il bando anti-Covid per chi arriva da Ue, Regno Unito, Brasile, Sudafrica. Positivo il presidente messicano Lopez Obrador. In Colombia superati i 2 milioni di casi. Più di 200 mila in Bolivia.